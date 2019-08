Die Biologin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin Mirja Hentschel nimmt die Rundgangsteilnehmer zu "Humboldt & Co ." mit auf eine Weltreise durch vier Jahrzehnte. Dieser Originalnachbau des "Ward‘schen Kastens" vom hauseigenen Schlosser ist ihr ganzer Stolz: " Das war eine Transportmöglichkeit, um tropische Pflanzen nach Europa zu bekommen. Die mussten monatelange See-Überfahrten mit Salzwasser-Gischt überstehen. In den verglasten Holzkästen lief das kondensierte Süßwasser zurück in die Erde, was die Pflanzentransporte überhaupt erst möglich machte ." Unter anderem löste diese Erfindung von Nathaniel Bagshaw Ward (1791-1868) einen regelrechten Orchideen-Boom aus.