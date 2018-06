Unmoralische Angebote: Wohnung gegen Sex

Portale sind auf Nutzer angewiesen

Problem der Portalbetreiber: Zweideutige Texte können kaum verhindert werden. Eigene Mitarbeiter können nur Stichproben kontrollieren, deshalb sind die Portale auch auf die Hilfe von Nutzern angewiesen. So war es auch bei der Anzeige von Mark.

Die Anzeige sei nach nicht einmal einer Stunde durch eine Nutzerin als "anstößiger Inhalt" beanstandet worden, so wg-gesucht.de: "Daraufhin wurde die Anzeige automatisch deaktiviert, sodass sie für andere Nutzer nicht mehr sichtbar war. Unser Team der Qualitätssicherung löschte die Anzeige, verwarnte den Nutzer und sperrte den zugehörigen Account."

Zwielichtige Angebote melden!

Zwielichtige Vermieter inserieren aber nicht immer selbst, sondern antworten auch auf Wohnungsgesuche. So erging es der 27-jährigen Joana aus Troisdorf, die über ebay-Kleinanzeigen nach einer Wohnung suchte. "Du bist eine attraktive Frau. Will dich gerne zwei Mal im Monat für einige Stunden treffen" – mit diesen Worten als Nachsatz bekam sie eine 80-Quadratmeterwohnung angeboten.

Man solle auf solche Angebote vor allem gar nicht weiter eingehen, erklärte ein ebay-Sprecher dazu. Außerdem sollte man entsprechende Nutzer bei ebay blockieren und dem Portal melden. Nur so könne das Internetportal diese Vermieter kontaktieren, verwarnen und ihr Profil gegebenenfalls auch löschen.

Polizei einschalten

In jedem Fall sollten die Empfänger von unseriösen Angeboten die Schriftwechsel und Anzeigen abspeichern. Diese Fälle sollte man durchaus auch der Polizei melden, erklärt ein Polizeisprecher aus Bonn. Nur so sei es möglich, unseriösen Vermietern auch das Handwerk zu legen. Für die Ermittler ist dabei auch hilfreich, ob jemand in diesem Zusammenhang schon häufiger aufgefallen ist.

Und wenn die Notsituation einer Frau ausgenutzt wird, weil sie möglicherweise von Wohnungslosigkeit bedroht ist, dann kann es sich durchaus um eine Straftat handeln, so die Polizei. Dann kümmert sich nicht mehr nur Portale wie ebay oder wg-gesucht.de um ein solches Angebot, sondern auch der Staatsanwalt.

