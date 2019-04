Hier sticht Ulla Hannecke mit dem Unkrautstecher den Kriechenden Hahnenfuß aus: " Den trifft man im Rheinland häufig an. Im Vergleich zum Giersch kann man ihn noch relativ gut ausstechen, wenn man ihn am Austrieb zu packen bekommt. Er ist aber auch eine Bienenweide. Daher würde ich ihn im Staudenbeet zwar jäten, am Fuß einer Hecke aber stehen lassen ."