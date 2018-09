Dieses geschmiedete Gartentor hat Klaus Wopfner in Shaftesbury aufgetan, der englischen Partnerstadt von Lindlar. " Als wir bei einer Bürgerreise abends in die Kneipe wollten, sind wir an einem Schrottcontainer vorbeigekommen, mit diesem Tor darauf. Der Blick meiner Frau, als sie mich dann nachts um zwölf am Bahnhof in Lindlar abgeholt hat, war unbeschreiblich ", lacht er.