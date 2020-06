In Peter Jankes "Entdeckergarten", einem anderen Garten-Raum, steht ein weiterer Zistrosenstrauch: " Zistrosen werden viel zu wenig verwendet, dabei leisten sie so viel: Sie blühen unentwegt und können Standorte aushalten, die erbarmungslos heiß und trocken sind, sie sind also besonders für Stadtgärten mit sandigen Böden geeignet. Allerdings nicht in der Hocheifel und im Sauerland: Ihre Frosthärte liegt circa bei minus acht Grad. Insekten mögen sie auch. "