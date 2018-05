Balkon für Genießer

Das Abflussloch des größten Topfes mit einem Stein oder einer Scherbe bedecken, dann bis zur Hälfte mit Kräutererde auffüllen. Jetzt den zweitgrößten Topf hinein stellen – möglichst nah an den Rand und in diesen den nächstkleineren.

In den untersten Topf kommen Pflanzen, die eher Feuchtigkeit mögen und nicht ganz so sonnenexponiert stehen müssen. Z.B. Schnittlauch, Petersilie und Bohnenkraut, Minze und Rucola. Minzen sind allerdings extrem wüchsig. Wer sie zusammen mit anderen Kräutern in einen Topf setzt, muss damit rechnen, dass die Minze mit der Zeit die anderen Pflanzen verdrängt.