Läuft bei starkem Regen Wasser von der Straße oder von einem überfluteten Fluss in den Keller, winken Gebäude- und Hausratversicherung ab. Solche Elementarschäden müssen ebenfalls extra versichert werden – was sich die Versicherer häufig gut bezahlen lassen. Zudem bekommen Hausbesitzer, die in einem Hochwasser-Risikogebiet leben oder in den vergangenen Jahren einen Schaden hatten, oft keine Police.