Ausnahmen vom Salzverbot

Aber fast alle Kommunen formulieren Ausnahmen: So darf beispielsweise bei sehr starkem Schneefall oder Blitzeis an gefährlichen Stellen auch Salz zum Einsatz kommen. Das Salzverbot gilt auch nicht für öffentliche Straßen. Kommunen und Strassen.NRW nutzen auch Streusalz, um Fahrbahnen von Glatteis zu befreien.

Streusalz schadet der Umwelt und ist vielerorts verboten

In NRW-Städten wie Winterberg im Sauerland und Schleiden in der Eifel, die regelmäßig stärker von Schnee und Glatteis betroffen sind, dürften auch Privatleuten sogenannte "auftauende" Mittel verwenden.



Grundsätzlich legt jede Kommune in der Straßenreinigungssatzung fest, welche Streumittel erlaubt sind. Daher lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Internetseite.

Alternativen zu Streusalz: Granulat, Sand und Splitt

Umweltverträglicher als Salz sind Streumittel aus Kalkstein, Sand oder Quarz. "Als Rutschschutz bewährt haben sich Splitt und Sand. Sie erhöhen die Reibung zwischen Eis und Schuhsohle", raten die Verbraucherzentralen. Empfehlenswerte Streumittel tragen oft das Umweltzeichen "Blauer Engel".

Holzspäne sind hingegen wenig geeignet. Sie können sich mit Wasser vollsaugen und bei Kälte zu einer rutschigen Fläche gefrieren. Und: Egal, welches Streumittel, es muss nach dem Tauen wieder vom Gehweg entfernt werden. Die aufgekehrten Reste gehören in die graue Tonne.

Pfad für zwei Personen freiräumen

Jede Kommune legt die Streupflichten selbst fest. In der Regel muss ab morgens 7.00 Uhr bis etwa 20.00 Uhr abends geräumt werden, an Sonn- und Feiertagen meist ab 9.00 Uhr. Bei starkem und anhaltendem Schneefall reicht es, wenn nach Schneefall-Ende geräumt und gestreut wird.

Vorgeschrieben wird oftmals, dass ein Weg auf einer Breite von 80 bis 150 Zentimeter schnee- und eisfrei gehalten werden muss. Zwei Personen sollten gefahrlos aneinander vorbeigehen können. Dabei gilt die Räum- und Streupflicht nicht nur für Gehwege, sondern auch für Zugänge zu Haustüren und Toreinfahrten.