Stress mit dem Handwerker – Was tun?

Auftrag und Kosten festlegen

Vor Beginn der eigentlichen Arbeit sollten der Auftrag und die damit verbundenen Kosten klar definiert werden. Letztlich kann es im Verlauf der Arbeit immer mal zu Mehrkosten kommen, diese dürfen allerdings den ursprünglichen Kostenvoranschlag nicht um mehr als maximal 20 Prozent übersteigen. Wenn doch, muss der Handwerker das bereits im Vorfeld signalisieren. Bei größeren Aufträgen ist es sinnvoll, einen Festpreis zu bestimmen. Dieser Begriff muss dann im schriftlichen Vertrag auftauchen und ist verbindlich. Auch eine Frist, bis wann alles fertig ist, sollte dort festgehalten werden.

Sofort auf Mängel hinweisen

Ist die Arbeit erledigt, ist es wichtig, das Ergebnis genau und am besten im Beisein des Handwerkers zu überprüfen: Funktioniert die Heizung wirklich? Tropft der Hahn noch? Sitzen die Fliesen fest? Wer unzufrieden ist, sollte das umgehend äußern und den Handwerker die Möglichkeit einräumen, seine Arbeit zu korrigieren. Dies muss dann in einer angemessenen Frist passieren - das sind in der Regel bis zu drei Wochen. Bis dahin kann der Kunde einen Teil des Rechnungsbetrages einbehalten.

Fotos machen – Zeugen holen

Sind die Mängel danach immer noch nicht behoben, kann der Kunde einen anderen Handwerker beauftragen. Die Kosten für dessen Arbeit trägt der erste Handwerker. Kommt es dabei zum Streit, kann sich der Kunde Hilfe bei Schlichtungsstellen holen, etwa bei der Handwerkskammer. Diese beurteilen den Fall durch Sachverständige und können zu einem Kompromiss beitragen. Hilfreich sind dafür Fotos oder weitere Zeugen. Hilft dies alles nicht, bleibt nur der Gang vors Gericht.