Faul sein darf man bei den Seggen (botanisch: Carex): Diese wintergrünen Ziergräser sehen wunderbar frisch aus. " Alles, was grün in den Winter rein- und wieder rausgegangen ist, kann so bleiben. Warum sollten Sie da schneiden? ", fragt Steffen und rät, statt nach Regeln zu suchen, dem gesunden Menschenverstand zu folgen.