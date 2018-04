So sieht ein perfekter Steckling aus: geschnitten aus einem nicht-blühenden, nicht zu jungen und nicht zu alten Trieb. An vier Blattknoten entfernt man die Blätter und auch die Triebspitze wird gekappt. Diesen Steckling steckt man so in die Erde, dass mindestens zwei Blattknoten unter der Erde sind. An diesen sollen sich Wurzeln bilden.