Marianne Radtke ist auf einem Bauernhof in einem Bachtal mit Forellenteichen groß geworden. Ihre inzwischen 40-jährige Teicherfahrung gibt sie auf ihrem Natursteinhof in Langenfeld weiter. Im Kurs zum Start in die Teichsaison erklärt sie, dass jetzt Laub aus dem Teich gekeschert werden sollte. " Allerdings nur an der Oberfläche und in langsamen Bewegungen, ohne Schwebeteilchen aufzuwirbeln. Denn die verstopfen die Kiemen der Fische und die können nicht husten ", so Radtke.