Service Garten – Bonsai

Eingepflanzt in flache Tonschalen wachsen unterschiedlichste Bonsai-Bäume in Bernhard Köhlers Garten hinterm Haus. Gereon Reymann hat den Baumbearbeiter zwischen Ahorn, Kiefern und Lärchen in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein besucht.

Bonsaigärtner Bernhard Köhler formt jeden Baum individuell

Goldgelb leuchten jetzt im Herbst die Nadeln der Lärchen in seinem Miniatur-Wald. So, wie im echten Wald. Doch seiner besteht nur aus 32 Bäumen und wächst in einer flachen Tonschale von vierzig mal sechzig Zentimetern. Jeden Baum hat der 66-Jährige individuell geformt. Die höheren wachsen vorn, die kleineren hinten. Jeder Ast wurde bewusst in die gewünschte Form gebracht, Überflüssiges mit der Schere entfernt. Junge Triebe wurden vorsichtig mit Aluminiumdraht umwickelt, um sie in die beste Richtung zu biegen.

Über vierzig Bonsaibäume stehen auf einem Tisch im Garten – unter anderem eine kleine Rotkiefer mit korkenzieherartigem Stamm, ein Mini-Weißdorn mit bizarrem Astwerk und ein Ahorn mit fingernagelgroßen, purpurroten Blättchen. Das untere Drittel der Stämmchen bleibt meist astfrei, damit die Borke zur Geltung kommt. Das Laub der Kronen ist locker, damit die Form der Äste sichtbar ist. Gestaltet wird immer nach dem Vorbild der Natur, versichert der Bonsaigärtner.

