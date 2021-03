Service Garten – Gartengemüse: jetzt ist Aussaatzeit

Hobby-Gärtnerin Laurence Schweiger

Verschiedene Tomaten möchte sie in dieser Saison ernten. Selbst aufgezogen – und natürlich ungespritzt: die würzige Cocktailtomate "Gardeners Delight"‘, die französische Fleischtomate "Marmande", das rote "Ochsenherz" und die schwarze "Black Cherry". Auch Chilis sollen ins Beet. Das "Rote Teufele" und die gelbe Sorte "Lemon Drop".



Die Samenkörner kommen in Anzuchtkästen in lockere, nährstoffarme und keimfreie Aussaaterde – etwa zweimal so tief, wie die Samen dick sind. Wichtig ist, dass die Körner Erdkontakt haben. Auf der Fensterbank brauchen sie zum Keimen ausreichend Licht und eine Temperatur von 20 bis 24 Grad. Sie mögen es feucht, aber nicht nass.



Nach 7 bis 14 Tagen zeigen sich winzige grüne Punkte auf der Erde. Anschließend sprießen zarte Triebe. Ist das erste richtige Blattpaar da, werden die jungen Pflänzchen in eigene Töpfe gesetzt. Täglich werden sie dann größer und kräftiger. In den Garten kommen sie erst, wenn im Mai nach den Eisheiligen die Frostgefahr vorbei ist.

Buchtipps

Lucy Chamberlain: Kleiner Garten – große Ernte, Dorling Kindersley, 2021, 19,95 €

Otmar Diez: Es geht auch einfach – Gärtnern für Selbstversorger, Kosmos, 2021, 16 €

Silke Kluth: Selbstversorgt – das Startprogramm für Einsteiger, Gräfe & Unzer, 2021, 16,99 €

Autor: Gereon Reymann

Redaktion: Detlef Reepen

Service Garten ist eine Rubrik der WDR 5 Sendung Neugier genügt und ist dort freitags zwischen 10.04 Uhr und 12.00 Uhr zu hören.