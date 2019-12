Wenn die Masse die richtige Konsistenz hat, kann man sie einfärben, wenn man möchte. Entweder mit Farbpigmenten in Pulverform oder mit Naturmaterialien. " Ich nehme auch Holunder oder Paprika. Allerdings werden die in der Seife immer etwas gräulich ", so die Heilpraktikerin. Viviane und Tobias Henseler entscheiden sich für rote Farbpigmente, die sie in die Masse einkneten.