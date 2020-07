Herein also in den schmetterlingsfreundlichen Garten von Kirsten Giesen: " Dass das hier etwas wilder aussieht, ist gewollt. Pflanzen können ein wunderschönes ästhetisches Muster bilden, wenn man sie lässt ", erklärt sie beim Rundgang. Zwischen Gräsern und Wildstauden wachsen bei ihr aber auch Prachtstauden wie Funkien und Phlox. " Ich bin keine puristische Naturgärtnerin ", sagt sie, " mir soll der Garten ja auch gefallen. Und am Phlox sind in der Dämmerung zum Beispiel auch Nachtfalter wie die Gammaeule zugange. Die sumsen dann wie Mini-Kolibris um meine Duftpflanzen ", schmunzelt sie.