Bei Salat ist die Samenernte aufwendiger als bei Tomaten und Erbsen: " Die Samen reifen nach und nach, man muss also regelmäßig kontrollieren und ernten ", erklärt Markus Schink. In diesem Glas sammelt er die noch ungeputzten Salat-Samen aus dem letzten Jahr. " Die kann ich auch so aussäen, aber wenn ich Samen an andere weitergebe, reinige ich sie vorher. "