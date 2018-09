Erstaunlich ist, dass in der Region bereits vor mehr als 60 Jahren mit Sojabohnen experimentiert wurde – am damaligen Institut für landwirtschaftliche Botanik, dem Vorgänger des heutigen Nutzpflanzengartens. " Durchsetzen konnte sich die Schwarze Poppelsdorfer zwar nicht, aber ein Hingucker sind ihre schwarzen Bohnenkerne schon ", meint Barbara Bouillon. " In der asiatischen Heimat der Sojabohne sind die Tage nicht so lange hell wie bei uns, aber man hat es eben versucht ."