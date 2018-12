Apollon steht auch mit dem Lorbeer in Verbindung: Weil Apollon den jungen Amor mit seinem Pfeil und Bogen nicht an seinen Wettkämpfen teilnehmen lassen wollte, verpasste dieser ihm einen Pfeil, der ihn sich in Daphne verlieben ließ und Daphne einen, der dafür sorgte, dass diese Apollon abstoßend fand. Wie so oft in der griechischen Mythologie musste letztlich die Frau leiden: Daphne wurde in einen Lorbeerstrauch verwandelt und seitdem war der Lorbeer das Siegeszeichen bei den Delphischen Wettkämpfen.