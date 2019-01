Timo Sachsen ist Geograph, aber der Obstbau liegt bei ihm in der Familie. Für den Verein Bine betreut er mehrere Streuobstwiesen mit alten Obstsorten. Der Verein bietet unter anderem Kurse zum Schnitt und Veredeln von Obstbäumen an, damit auch Hobbygärtner die alten Schätze in ihren Gärten pflanzen und pflegen können. Der Reiserschnitt ist Teil eins des Veredelungskurses, bei dem das Material für die Veredelung geschnitten wird.