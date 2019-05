Die Renaissance, also der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit im 15. und 16. Jahrhundert, spielt deshalb für die Bereicherung unserer Mittagstische eine so wichtige Rolle, weil das das Zeitalter der Seefahrer und Entdeckungen war. " Ohne die Seefahrt wären alle diese Obst- und Gemüsesorten nie zu uns gekommen ", so Vössing. Hier die Darstellung eines Schiffes in einem "Stammbuch" von 1642, einem Vorläufer unseres Poesiealbums, das sich früher Adlige und Studenten geschenkt haben. Man schrieb also jemandem etwas ins Stammbuch.