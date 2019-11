Nussknacker im Praxistest

Das Testergebnis

Mit den Stimmen von Restaurantkritiker Carsten Henn und Student Erik Oberländer gewinnt der Tonyhoney Nussknacker von Dodobird. " Er knackt mit dem richtigen Dreh Wal- und Haselnüsse perfekt ", urteilt Oberländer. " Und man hat keinerlei Sauerei in der Küche oder im Wohnzimmer ", ergänzt der Restaurantkritiker. Für Patissier Matthias Ludwigs liegt der Nussknacker von Westmark vorne. Er liege gut in der Hand und knacke die Nüsse. "W as will man mehr ", so sein Urteil.