Der Landschaftshof Baerlo in Nettetal am Niederrhein wird ehrenamtlich von der Arbeitsgemeinschaft Biotopschutz im Kreis Viersen betrieben. Der 79-jährige Vorsitzende Bernd Rosenkranz engagiert sich hier seit 50 Jahren. Die Lücken in der Backsteinwand hatte er als Brutplätze für Bachstelzen freigelassen, stattdessen haben sich Schleiereulen reingezwängt: "Man hört es, wenn Schleiereulen da sind. Die machen ein schnarchendes Geräusch", so Bernd Rosenkranz.