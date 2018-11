Bei ein paar Paketen fehlten Schrauben, aber ansonsten sind Dieter Küpper und Horst Mührs voll des Lobes für den Bausatz. An einem weiteren Termin werden die Senioren die Kästen noch gemeinsam aufhängen. Martina Schultze erklärt, worauf zu achten ist: "Nicht in die pralle Sonne und nicht an die Wetterseite hängen, am besten in südöstlicher Richtung auf zwei bis drei Metern Höhe. Und wenn dort viele Katzen unterwegs sind, unten am Baumstamm einen Ring zur Katzenabwehr anbringen! "