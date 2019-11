" Artgerechter Gehölzschnitt ist, wenn man nach dem Schnitt nicht sieht, dass geschnitten wurde und wenn die natürliche Wuchsform der Pflanze erhalten bleibt ", das möchte Landschaftsarchitektin Yvonne Göckemeyer in Ihrem Kurs der VHS Bergisch Land in Leichlingen vermitteln: " Das erreicht man dadurch, dass man nicht irgendwo kappt, sondern alte Äste ganz unten oder an einer Verzweigung rausschneidet ."