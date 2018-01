Schimmel an den Wänden ist mehr als ein Ärgernis, er kann die Gesundheit gefährden. Wer feuchte Flecken oder Schimmel in der Wohnung entdeckt, sollte daher sofort aktiv werden und den Befall dem Vermieter melden.

Ist der Schimmel auf Grund von bauphysikalischen Gründen entstanden, hat der Mieter das Recht, die Miete zu kürzen. Wenn sich herausstellen sollte, dass die Kombination aus Baumängel und falschem Lüftungsverhalten zum Schimmel führten, kann ein Mitverschulden des Mieters angerechnet werden.

Aber: Es gibt keine allgemeinen Regeln wie hoch die Mietminderung sein darf - das muss im Einzelfall geklärt werden! Mietminderung hängt immer auch von der Art des Befalls ab, zum Beispiel in wie vielen Zimmern oder wie schwer.

Baulich bedingter Schimmel

Feuchtigkeit, die in die Wohnung eindringt, kann durch den Zustand der baulichen Substanz bedingt sein. Darunter fallen zum Beispiel Risse im Mauerwerk, ungenügende Wärmedämmung und undichte Fenster und Türen. In dem Fall ist der Vermieter in der Pflicht, die Mängel zu beheben. Häufigster bauphysikalischer Grund für Schimmel sind Wärmebrücken. Das sind Bereiche der Baukonstruktion, durch die Wärme schneller nach außen transportiert wird. Sie werden nicht immer als "Baumängel“ wahrgenommen. Meist wird direkt auf ein falsches Heizungs- und Lüftverhalten verwiesen.

Für die Schuldklärung gibt es folgende Reihenfolge:

Der Vermieter muss beweisen, dass der Schimmel nicht aufgrund der baulichen Gegebenheiten entstanden ist. Erst wenn klar ist, dass der Schimmel nicht durch die baulichen Gegebenheiten verursacht ist, muss der Mieter beweisen, dass er den Schimmel nicht durch falsches Heizen und Lüften verursacht hat.

Sonderfall: Schimmelbefall vor Einzug

Wenn der Mieter noch vor dem Einzug - etwa bei der Renovierung - Feuchtigkeit und Schimmel feststellt, muss er dies unverzüglich dem Vermieter melden. Der Eigentümer muss den Schaden beseitigen. Sollte es für den Mieter angesichts des Umfang des Befalls unzumutbar sein, die Wohnung zu übernehmen, kann er fristlos außerordentlich kündigen. In diesem Fall würde der Mieter von allen Pflichten - Zahlung von Miete, Kaution und Nebenkosten entbunden.

Eigenverschuldeter Schimmel durch falsches Lüften

Ist falsches Heizen und Lüften die Ursache, ist eine Mietminderung nicht möglich. In dem Fall ist der Mieter an dem Schaden selbst schuld.