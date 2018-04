Für eine Mieterhöhung gibt es enge Grenzen. Zum Beispiel ist eine Erhöhung frühestens ein Jahr nach der letzten Steigerung möglich. Außerdem darf die Miete nach der Erhöhung die sogenannte „ortsübliche Vergleichsmiete“ nicht übersteigen.

Mietspiegel – oder Gutachten

Diese Vergleichsmiete lässt sich auf drei Arten ermitteln: am einfachsten mit einem Blick in den örtlichen Mietspiegel. Wenn es den nicht gibt, kann der Vermieter alternativ drei vergleichbare Wohnungen benennen. Oder er beauftragt einen Sachverständigen – was teuer ist und daher seltener vorkommt.