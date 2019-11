In der Mantelzone finden sich niedriger wachsende Sträucher, wie die Brombeere, und Wildstauden, wie die hier abgebildete Nachtkerze. Sie blüht erst in der Dämmerung richtig auf und lockt dann mit ihrem Duft Nachtfalter an und somit auch Fledermäuse, die sich von den Faltern ernähren. Weiterhin wachsen in der Mantelzone beispielsweise Wildrosen oder auch Brennnesseln.