Es kann auch sein, dass die Nutzung als Zweitwohnung oder als Ferienwohnung unter Eigenbedarf fällt, ebenso die Nutzung als Bürofläche. Nach Schätzungen des Mietervereins ist Eigenbedarf die überwiegende Begründung, wenn Vermieter ihren Mietern kündigen.

Abzugrenzen vom Eigenbedarf ist die wirtschaftliche Verwertung. Etwa wenn die Eigentümerin das Haus verkaufen möchte und für einen höheren Kaufpreis vorher die Mieter kündigen will. Oder wenn sie das Haus abreißen will. Für die wirtschaftliche Verwertung gelten strengere Regeln als für den Eigenbedarf.

Darf eine Vermieterin den Mietern wegen Eigenbedarfs kündigen?

Prinzipiell ja. Vermieter haben das Recht, nach Belieben über ihre Wohnungen zu verfügen. Um einen bestehenden Mietvertrag zu kündigen, müssen sie allerdings ein "berechtigtes Interesse" haben. Eigenbedarf ist so ein berechtigtes Interesse.

Im Kündigungsschreiben muss die Vermieterin ihren Mietern genau erklären, warum sie ausgerechnet jetzt ausgerechnet diese Wohnung braucht. Einfach nur zu schreiben, dass man die Wohnung selbst haben will, reicht nicht aus.

Welche Fristen gelten?

Wie lange vor dem tatsächlichen Auszug die Kündigung ausgesprochen werden muss, hängt von der Dauer ab, die der Mieter in der Wohnung gewohnt hat. Bei weniger als fünf Jahren beträgt die Frist drei Monate, bei fünf bis acht Jahren sechs und bei mehr als acht Jahren neun Monate.

Eine Sonderregel gilt, wenn ein Mietshaus in Eigentumswohnungen umgewandelt wird. Dann gilt nach der Umwandlung eine Frist von mindestens drei Jahren, bis die neuen Eigentümer den Mietern wegen Eigenbedarfs kündigen dürfen.