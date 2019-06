Dieses Rotöl gewinnt man aus den Triebspitzen des Tüpfel-Johanniskrauts. Die Volksheilkunde setzt es gegen Juckreiz ein. Aber Achtung: Nach dem Einreiben reagiert die Haut sensibler auf Sonne; dann also im Schatten bleiben! Zur Herstellung: Einige Triebe blühendes Johanniskraut pflücken, in ein Glas legen und komplett mit Öl abdecken. Was rausschaut, kann schimmeln. Glas verschließen, in die Sonne stellen, einmal täglich schütteln, 40 Tage stehen lassen und am Ende abseihen und kühl lagern.