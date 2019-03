Saugnäpfe

Eine Duschablage mit Saugnäpfen begeistert die beiden nicht. Die Ablage wird einfach an die Wand angepappt. Das hält kurzzeitig auch gut, dummerweise übersteht die Ablage den Langzeit-Test nicht. Nach vier Wochen plumpst die Ablage runter. Saugnäpfe sind ohnehin nur für sehr glatte Oberflächen, also beispielsweise nicht für Mosaik-Fliesen, geeignet.

Badewannengriff zum Kleben

Beim Klebesystem müssen erst die Füßchen des Griffs an die Fliesen geklebt werden, anschließend Kleber einfüllen und 24 Stunden aushärten lassen, erst danach kann der Griff montiert werden. Unsere Tester können einen 40 Kilo schweren Zementsack an den Griff hängen, ohne dass der Griff runterfällt.

Problem: Erst als sich Azubis Sascha mit 70 Kilo Körpergewicht an den Griff hängt, löst er sich von der Wand. Dummerweise bricht Sascha damit die Fliesen aus der Wand. Klebesysteme funktionieren gut, sind aber sehr schlecht wieder von der Wand zu bekommen.

Bohren nicht grundsätzlich verboten

In Fliesen bohren ist laut Mietrecht nicht grundsätzlich verboten. Allerdings kann der Vermieter verlangen, dass kaputte Fliesen ersetzt werden. Kein Problem, wenn Sie noch Ersatzfliesen haben, sonst kann es teuer werden. Von daher ist zu empfehlen, möglichst nicht in die Fliesen, sondern nur in den Fugen zu bohren.

Stand: 13.03.2019, 15:00