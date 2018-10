Jakob wurde von einem Hund gebissen und von Melanie Pöschl zusammen mit einer igelkundigen Tierärztin in Much gesund gepflegt. " Lange nicht alle Tierärzte kennen sich mit Igeln aus. Wir geben auch Adressen weiter von igelkundigen Tierärzten in Ihrer Nähe ", bietet die Igelhelferin an, die vieles im Tierheim Troisdorf gelernt hat, aber auch in der Facebook-Gruppe " Igelfreunde und die, die es werden wollen ." In ihr tauschen sich Igelpfleger und Tierärzte aus.