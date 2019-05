Auch das Maiglöckchen (Convallaria majalis) fehlte nicht in den Kräuterbüchern der Väter der Botanik aus dem 16. Jahrhundert. Als Herzmittel wurde nur die Wildart verwendet, aber es gab, ebenfalls schon im 16. Jahrhundert, auch andere Sorten in den Gärten. " Aus dem Maiglöckchen-Duft hat man schon früh Parfüm gemacht. Sogar Chanel No. 5 duftet danach. Aber glücklicherweise wird dieser Duft heute künstlich hergestellt ", so Astrid Schubert.