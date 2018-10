Liebesperlenstrauch ist der passende Name für das Gehölz mit diesen violetten Früchten. " Der Strauch kommt wie viele unserer Zierpflanzen aus dem ostasiatischen Raum, ist bei uns absolut winterhart. Den ganzen Sommer über macht er nicht so sehr viel her, auch die Blüte ist relativ unspektakulär, aber im Herbst legt er so richtig los, mit dieser lang anhaltenden Frucht ", erklärt Matthias Evels.