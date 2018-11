Heizungsinstallateur gesucht

Heizung selbst entlüften

Wenn die Heizung nicht anspringt, muss das nicht immer gleich eine große Reparatur nach sich ziehen. Es kann zum Beispiel sein, dass die Heizkörper nur entlüftet werden müssen oder im Kessel Wasser aufgefüllt werden muss. Beides kann man selber erledigen. Der Installateur gibt in der Regel gerne Tipps, wie das funktioniert.

Wenn der Fachmann ran muss

Bei größeren Störungen, etwa wenn der Kessel nicht mehr anspringt oder die Anlage auf Störung steht, muss der Fachmann gerufen werden. Den findet man zum Beispiel auf den Internetseiten der Handwerkskammern oder auf Handwerker-Portalen. Dort gibt man an, was gemacht werden muss und bekommt dann Firmen-Angebote an die eigene E-Mail-Adresse geschickt. Auch bei Kleinanzeigen-Portalen kann man Gesuche abgeben. Außerdem lassen sich Heizungs-Installateure zunehmend in Handwerker-Gruppen in sozialen Netzwerken finden.

Vor Abzocke schützen

Empfehlungen von Bekannten sind laut Verbraucherschützer am seriösesten. Auf Online-Portalen hingegen sind auch schwarze Schafe unterwegs. Um sich vor Abzocke und unsachgemäßer Arbeit zu schützen, sollte man laut Verbraucherzentrale immer darauf achten, einen Meister- oder Innungsbetrieb zu beauftragen. Zudem sollten Kunden immer eine Rechnung verlangen und Kosten - wie Anfahrtskosten, Pauschalen oder den Stundenpreis - schon vorab erfragen Außerdem empfehlen die Experten, lieber auf einen Installateur aus der Umgebung zurückzugreifen. Der sei oft günstiger und auf seinen guten Ruf bedacht.