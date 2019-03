WDR 4 Drinnen und Draußen: Die Heimat unserer Zimmerpflanzen

Ganz anders dieser sehr hübsche, weil äußerst filigrane, Frauenhaarfarn. Er ist einer der weltweit häufigsten und am weitesten verbreiteten Farne. Starken Frost verträgt er nicht: Er kommt aus dem Mittelmeergebiet, den südlichen Staaten der USA , den Tropen und Subtropen. " Man sieht schon an seinen zarten Blättern, dass er aus Gebieten kommt, in denen er sich nicht vor Verdunstung schützen muss ", so Ladenburger.