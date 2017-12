Landschaftliche Lebensadern

Früher waren Hecken prägend fürs Landschaftsbild. Der Begriff kommt vom althochdeutschen "hegga"“, was so viel heißt wie "hegen", "umzäunen". Im Mittelalter hat man mit ihnen Ackerland vom Weideland abgegrenzt. "Deshalb sind Feldgehölze auch dornig. Sie sollten das Vieh abhalten", erklärt Sönke Geske, Geschäftsführer der NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln. Die industrialisierte Landwirtschaft, in der große Flächen maschinell bearbeitet werden, habe die Hecken zurückgedrängt. Damit seien leider auch wichtige Lebensräume für Insekten, Vögel und Wildtiere verloren gegangen.

Heimische Wildsträucher sind am wertvollsten

Dem wirkt die Biostation entgegen, indem sie, mit der Unterstützung von Freiwilligen und im Auftrag der Stadt Leverkusen, neue Hecken pflanzt. Wichtig sei, die Heckenpflanzen zu setzen, die der Tierwelt am meisten nützten. Das seien heimische Wildsträucher. "Weil das die Pflanzen sind, die hier von Natur aus vorkommen und deswegen am besten in das Ökosystem passen. Andere Pflanzen und Tiere haben sich darauf eingestellt, sind zum Teil darauf angewiesen, als Nahrungspflanze, als Brutpflanze", betont die 30-jährige Landschaftsarchitektin Hannah Brüggemann, die in der Biostation für die Umweltbildung zuständig ist.

Vielfalt statt Monokultur

Um möglichst vielen verschiedenen Tieren einen Lebensraum zu bieten, sollte eine Hecke aus unterschiedlichen Wildsträuchern bestehen. "Heutzutage sieht man um Hausgärten herum häufig Buchen-Hecken. So schön die Buche auch ist, sinnvoller für die Natur ist es, eine vielfältige Hecke zu pflanzen", rät Sönke Geske. Für die Pflanzaktion im Leverkusener Leimbachtal haben er und seine Kollegin, die Biologin Claudia Heitmann, daher folgende Sträucher besorgt: Weißdorn, Kreuzdorn, Feldahorn, Weinrose, Kornelkirsche und Schlehe.

Auch für Hausgärten geeignet

All diese Sträucher könne man auch als Hecke um Hausgärten pflanzen. Sie wüchsen zwar etwas langsamer und breiter als Thuja und Kirschlorbeer, aber man könne auch diese Wildsträucher zurückstutzen. "Wer allerdings mehr Platz im Garten hat, kann gerne auch einen Strauch einzeln in den Garten setzen und ihn dann auswachsen lassen. Einen Haselstrauch zum Beispiel", empfiehlt Sönke Geske. Damit steige der ökologische Wert der Pflanze nochmals. "Von Thuja und Kirschlorbeer raten wir ab", sagt Geske, "es gibt keine Insekten, keine Vögel, die daran irgendwie eine Freude hätten."

Blickdicht oder nicht?

Das Thema Blickdichtheit von Hecken werde überbewertet, meint Geske: "Schließlich läuft man ja dann, wenn die Sträucher keine Blätter mehr haben, selten in Bikini oder Badehose durch den Garten." Die einzige heimische immergrüne Pflanze sei die Eibe. Wer aber in seinem Garten möglichst viel Leben beobachten wolle, der sei mit einer vielfältigen Wildsträucher-Hecke besser bedient. In der Hecke, die die Biostation vor 15 Jahren am Waldsaum gegenüber gepflanzt hat, wimmele es im Frühjahr nur so von Insekten, Singdrosseln, Amseln, Heckenbraunellen, Rotkehlchen und Zaunkönigen. "Und sie wirkt auch ziemlich dicht", findet Claudia Heitmann.