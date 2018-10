Wer zuhause Licht braucht, kommt an LEDs und Energiesparlampen nicht mehr vorbei. Für die neuen Lampen spricht die Ökobilanz - zumindest meistens. Die Stiftung Warentest hat 2015 die Gesamtökobilanzen verschiedener Leuchtmittel miteinander verglichen. Dabei ging es darum wie stark Herstellung, Gebrauch und Entsorgung die Umwelt belasten. Halogenlampen schnitten am schlechtesten, LEDs am besten ab.