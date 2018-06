Eine Augenweide ist der Lavendel im Bauerngarten. Lippenblütler, wie auch Rosmarin und Thymian, sind reich an ätherischen Ölen. Beim Lavendel steckt der Wirkstoff, der krampflösend und beruhigend wirkt, in den Blüten. "Meist findet man ihn in Kombinationspräparaten zusammen mit anderen Pflanzen, wie beispielsweise dem Baldrian", so Kalscheuer.