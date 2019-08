An dieser Pavonia cauliflora meinte Nees von Esenbeck erkannt zu haben, dass die Blüte direkt am Stamm wächst. " Das sieht auch so aus ", bestätigt Ladenburger, " aber tatsächlich wachsen die Blüten doch an einem kurzen Stiel, nicht so wie beim Kakao, dessen Blüten sich wirklich direkt am Stamm bilden. Zwischen Nees und Goethe entspann sich zu dieser Pflanze ein Briefwechsel, an dessen Ende Nees den Dichter fragte, ob er sie nach ihm benennen dürfe. Goethe war geschmeichelt und deshalb heißt die Pflanze auch Goethea cauliflora. "