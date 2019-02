Das Pfaffenhütchen fällt in dieser Jahreszeit auch direkt ins Auge – wegen seiner außergewöhnlichen rosa-orange gefärbten Früchte. " Die orangefarbenen Früchte haben wohl schon den Vögeln geschmeckt ", meint die Biologin. Sie hängen normalerweise unter den rosa gefärbten Pflanzenteilen. Diese sind in sich in vier Teile geteilt, was an die Kopfbedeckung katholischer Geistlicher erinnert. Daher der Name "Pfaffenhütchen".