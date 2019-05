Marianne Radtke hat 40 Jahre Teicherfahrung und gibt diese auf ihrem Natursteinhof in Langenfeld sowie in Kursen der Volkshochschule Düsseldorf weiter, wie hier am Teich des Düsseldorfer Biogartens. Nach dem Start in die Gartenteichsaison mit Wassertest und Reduzieren des Algenaufkommens, geht es im Frühjahrskurs hauptsächlich ums Neupflanzen.