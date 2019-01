An den Fruchtständen erkennt man, dass diese Pflanze eine Verwandte des Efeus ist. " Die Zimmeraralie war in den 80ern eine beliebte Zimmerpflanze, aber so richtig prächtig wirkt sie ausgepflanzt im Garten. Vor allem, wenn ihre großen fingerförmigen Blätter sattes Grün in den grauen Winter tragen. Und wenn dann noch die Sonne die Stängel weiß strahlen lässt, ist der Auftritt perfekt! ", so Dreisvogt.