Mit der Schneeglöckchenblüte setzt der Vorfrühling ein, die erste Jahreszeit des Phänologischen Kalenders. Der Frühblüher zeigt Gärtnern und Landwirten an, dass sich die Erde langsam erwärmt. "Wenn der Boden oberirdisch so abgetrocknet ist, dass man schon drauf treten kann, kann man mit den ersten Gartenarbeiten starten: Im Nutzgarten das Beet vorbereiten, den Boden mit dem Grubber lockern und so weiter", erklärt Gärtnermeisterin Ulla Hannecke.