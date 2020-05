Wildbienen mögen vielfältige Landschaften in eher warmen Regionen. Genauso geht es auch dem 51-jährigen Biologen Diethelm Schneider. Zudem fotografiert er gerne. Aber Großwild-Safaris in Afrika reizen ihn nicht: " Die heimischen Insekten sind so spannend, das liegt mir viel näher ", sagt er. Also, los geht's zur Wildbienen-Safari im Botanischen Garten Bonn! Um die Wildbienen in Ruhe betrachten zu können, fängt der Experte sie mit einem Netz.