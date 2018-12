Naturpädagogin Martina Schultze zeigt, wie die fertigen Futtersilos aussehen sollen. Das Modell aus einer Plastikflasche und zwei Kunststoffuntersetzern ist kostengünstig und schnell zusammengeschraubt. Ihr Know-how bringt Martina Schultze in einem Kurs in den Riehler Heimstätten der Sozial-Betriebe Köln an Mann und Frau – im Auftrag der NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln.