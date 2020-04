Ebenso wie die Schlüsselblume ist die Traubenhyazinthe der Inbegriff des Frühlings. In vielen Vorgärten sieht man sie jetzt blühen, auch in den Bauern- und Schrebergärten. " Bei Trauben-Hyazinthen gibt es ein sehr großes Angebot. Nicht nur diese blau-violetten Blüten, sondern es gibt sie auch in Weiß, in Hellblau, sogar in Hellgelb, wenn man etwas Selteneres haben möchte ", so Ulla Hannecke.