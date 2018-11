Wer tagsüber eine Fledermaus sieht, sollte sie mit Handschuhen an den Seiten hochheben und in einem Kasten, ausgekleidet mit Küchenkrepp, mit einem Schälchen Wasser darin und Luftlöchern zur nächsten Fledermaus-Station bringen. "Und zwar schnell, denn fünf Gramm Tier können nicht lange auf Hilfe warten", mahnt Manuela Menn. Ihre Fledermausambulanz Viersen ist erreichbar von 8 bis 22 Uhr unter der Mobilfunknummer 0176-960 65 344 oder per E-Mail: chiroptera-vie@posteo.de. Einmal im Jahr bietet sie auch einen Erste-Hilfe-Workshop für potenzielle Neueinsteiger in die Fledermauspflege an.