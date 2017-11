Zweck-Wohngemeinschaft Flechte

Diese unscheinbaren Farbflecken an Baumrinden, Mauern oder Gehwegplatten sind meist Flechten, also lebende Organismen. Und zwar eine Lebensgemeinschaft (Symbiose) von Pilz und Alge. In dieser Zweck-WG liefert der Pilz das Haus, also die schützenden vier Wände. Und die Alge produziert Nährstoffe. Denn sie betreibt Fotosynthese, bei der Zucker entsteht. Dafür braucht sie Licht und Wasser. Die Rinde der Flechte lässt genau so viel Licht durch, dass die darunterliegende Alge Fotosynthese betreiben kann. Und ihr Pilzgeflecht speichert Wasser. Licht und Wasser sorgen dafür, dass Flechten wachsen können.

Alle Maschinen auf Null

Wenn kein Wasser zur Verfügung steht, kann die Flechte alle ihre Funktionen runterfahren. Sie wächst erst wieder, wenn sie Wasser bekommt. "Das nennt man den Zustand des latenten Lebens", erklärt der Biologe Andreas Engelen, der siebzehn Naturbeobachter durch die Urdenbacher Kämpe führt. Sie alle wollen mehr erfahren über Flechten. "Das Faszinierende an Flechten ist, dass sie in dem Paket Pilz und Alge alles mitbringen, was sie brauchen, um Standorte erschließen zu können", so Engelen. Dank des Zustands des latenten Lebens und ihrer besonderen Bauweise überleben Flechten auch an Extrem-Standorten.

Überleben in kärgsten Regionen

Flechten besiedeln Tropenwälder, wo sie in langen Bändern von den Bäumen hängen, sie leben im Hochgebirge, in der Wüste und in der Antarktis. In der Antarktis hat Andreas Engelen an Flechten geforscht. Dort gibt es auf den eisfreien Berggipfeln im Winter bis -40 Grad und durch die Reflektion des Eises auch extreme Lichtverhältnisse. "Das alles stellt höchste Anforderungen an den Fotosynthese-Apparat der Alge. Dazu bildet der Pilz der Flechte zum Beispiel Melanin, der die Alge vor zuviel Licht schützt. Übrigens ein Stoff, den wir auch in uns tragen", erklärt der Biologe.

Farbstoff, Heilmittel, Friedhofs-Deko und Modellbahn-Zubehör

Menschen haben auch immer wieder versucht, Flechten zu nutzen. "Aus der Gelbflechte wurde früher gelber Farbstoff gewonnen. Das Isländische Moos, eine Flechtenart, wird beispielsweise gegen Husten eingesetzt. Es ist aber auch Dekomaterial in Friedhofs-Gestecken und Modellbahn-Zubehör. Dafür werden die Flechten chemisch behandelt, damit sie weich bleiben. In der Natur werden Flechten bei Trockenheit hart", so Engelen. Zudem sei die Rentierflechte in Nordeuropa auch eine eiserne Reserve, wenn die Tiere keine anderen Nährstoffe mehr finden. Mit seiner zweistündigen Führung hat der Biologe den Teilnehmern eine ganz neue Welt eröffnet.