Diese Orchideen werden auf einem Baumstamm präsentiert, denn sie gehören zu den sogenannten Aufsitzer-Pflanzen oder auch Epiphyten. Die Weiß-Blühenden, bei der eine Blüte an der anderen hängt, heißen im Englischen passenderweise "Necklace Orchids", also Halsketten-Orchideen (botanisch: Coelogyne glandulosa). Die Violetten sind die Wildform Dendrobium Kingianum. " Die stammen aus dem tropischen Nordost-Australien und wachsen dort in den Baumkronen ", so Knopf.